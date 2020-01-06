الجيش الليبي يحرر «سرت» من العصابات

حسن الورفلي (بنغازي - القاهرة)

سيطرت قوات الجيش الليبي على مدينة سرت بالكامل، وذلك خلال هجوم مفاجئ على مناطق مهمة وحيوية في المدينة، تبعها تمشيط الوحدات العسكرية التابعة للجيش للأحياء بعد مهاجمة المدينة من خمسة محاور. وأعلن اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم القيادة العامة لقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر «تحرير سرت من الإرهاب بشكل رسمي»، مؤكداً أن عملية تحرير المدينة لم يستغرق أكثر من 3 ساعات، مشيراً إلى أن العملية العسكرية كانت سريعة وخاطفة واعتمدت على السرية والمفاجأة، وأنه تم تطهير المدينة من المسلحين.

من جانبه، قال الإعلام الحربي للجيش الليبي: «تمكنا من السيطرة على المدينة بالكامل بمساعدة الأهالي الذين رحبوا بدخول الجيش واشتبكوا مع الميليشيات»، موضحاً أن قوات الجيش سيطرت على منطقة بوهادي وقاعدة القرضابية وميناء سرت، لافتاً إلى أن القوات تقدمت نحو مركز المدينة مصحوبة بغطاء من سلاح الجو.

وتمكنت القوات المسلحة الليبية من دخول كتيبة الساعدي وتأمينها بعد السيطرة عليها بالكامل، كما مشطت القوات المسيطرة منطقة الكتيبة، وفرضت سيطرتها الكاملة.

بدوره، أكد عضو شعبة الإعلام الحربي بغرفة عمليات اجدابيا التابعة للجيش الليبي محمد القبائلي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن هدف تقدم الوحدات العسكرية لقوات الجيش هو فتح محور جديد للقتال، لافتا إلى فرار ميليشيات مسلحة تتبع مدينة مصراتة من مواقعها في مدينة سرت.

ولفت القبائلي إلى سيطرة قوات الجيش الليبي على مناطق في مدينة سرت منها بوابة الـ 20، بوهادي، مشيراً إلى أن الوحدات المكلفة بحماية قاعدة القرضابية الجوية سلمت نفسها بكامل عتادها للقوات المسلحة الليبية.

من جانبها، أكدت مصادر عسكرية ليبية لـ«الاتحاد» سيطرة قوات الجيش الوطني على جميع المناطق بطوق مدينة سرت، مشيرة إلى بسط القوات سيطرتها على عدد من الأحياء داخل المدينة.

وأكدت المصادر اندلاع اشتباكات عنيفة مع ميليشيات مصراتة مع تقدم وحدات الجيش الليبي في المحور الجنوبي والمحور الساحلي وتراجع ميليشيات مصراتة التابعة لحكومة الوفاق.

بدورها، أعلنت محكمة استئناف مدينة البيضاء شرق ليبيا، أمس، الاستجابة لطلب مجلس النواب الليبي في الشق المستعجل، بإيقاف نفاذ الاتفاقيتين المبرمتين من قبل حكومة الوفاق مع النظام التركي إلى حين الفصل في الموضوع.

كانت الإدارة القانونية بديوان مجلس النواب الليبي قامت في وقت سابق بإعداد مذكرة قانونية مفصلة وإحالتها لإدارة القضايا برفع قضية أمام القضاء المختص بتقرير انعدام اتفاقية التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا وفي الشق المستعجل بإيقاف تنفيذ هذه الاتفاقية، حيث أوضح المكتبي الإعلامي للبرلمان أن الخطوة تأتي استكمالاً للحراك السياسي والقانوني لمجلس النواب الليبي، وضمن الإجراءات المتخذة من قبل مجلس النواب حيال الاتفاقية الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا.

اجتماع لوزراء خارجية مصر و4 دول أوروبية غداً

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، عن عقد اجتماع تنسيقي وزاري في القاهرة غداً، يضم وزراء خارجية مصر وفرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص، وذلك لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا، وسُبل دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة تتناول كل أوجه الأزمة الليبية، والتصدي إلى كل ما من شأنه عرقلة تلك الجهود، بالإضافة إلى التباحث حول مُجمل الأوضاع في منطقة شرق البحر المتوسط.

ويأتي اجتماع القاهرة بعد إعلان حكومة الوفاق تأجيل زيارة وفد أوروبي مكون من الممثل السامي لخارجية الاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية كل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا إلى حين إشعار آخر، نظراً للظروف الراهنة في العاصمة الليبية.