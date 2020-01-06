الشرطة الكينية تعتقل 3 أشخاص حاولوا دخول قاعدة بريطانية

نيروبي (وكالات) أعلنت الشرطة الكينية، أمس الاثنين، اعتقال 3 أشخاص «يشتبه بأنهم إرهابيون» حاولوا دخول قاعدة عسكرية بريطانية في وسط البلاد بالقوة، وفق تقرير داخلي للشرطة. وأوقف الرجال الثلاثة بعد ظهر الأحد، بعد ساعات على هجوم شنه مسلحون في حركة الشباب الإرهابية الصومالية على قاعدة عسكرية كينية-أميركية في منطقة لامو الساحلية في جنوب شرق كينيا، قتل فيه ثلاثة أميركيين.

وذكر التقرير أن عناصر الشرطة «تمكنوا من اعتقال 3 أشخاص يشتبه بأنهم إرهابيون حاولوا دخول قاعدة للجيش البريطاني بالقوة ولكن من دون أن يتمكنوا من ذلك». وتمكنت الشرطة من التعرف على المشتبه بهم من خلال كاميرات المراقبة وأوقفوا في مدينة نانيوكي. وأكد مدير شرطة محافظة الوادي المتصدع ماركوس أوشولا أنه «يتم استجواب المشتبه بهم من أجل معرفة دوافعهم».

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