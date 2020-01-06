تباين المواقف حول قرار بغداد إنهاء وجود القوات الأجنبية

عواصم (وكالات)

تباينت ردود الفعل الدولية حول قرار العراق إنهاء وجود القوات الأجنبية في العراق بعد مقتل قائد ميليشيا «فيلق القدس» قاسم سليماني بغارة أميركية في بغداد، وحذرت فرنسا من عودة «داعش» من جديد نتيجة تصاعد التوتر، فيما أكدت اليابان نشر قوات دفاعية في الشرق الأوسط لحماية سفنها.

وأكدت بريطانيا أمس، أنه ليس لديها أي خطط لفرض عقوبات على العراق، داعية بغداد إلى ضمان إمكانية مواصلة التحالف الدولي ضد «داعش» عمله الحيوي. وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن جونسون سيلتقي بكبار الوزراء لبحث قضايا الشرق الأوسط، وتابع أن «إعلان إيران أنها ستتخلى عن القيود على تخصيب اليورانيوم يبعث على القلق، وأن بريطانيا تتحدث بشكل عاجل مع الأطراف بشأن التحركات المقبلة التي ينبغي اتخاذها».

بدورها، حذرت السلطات الفرنسية، أمس، من عودة تنظيم «داعش» من جديد نتيجة تصاعد التوتر بمنطقة الشرق الأوسط. وقال وزير المالية الفرنسي برونو لو ماير، إن التوتر الحالي في الشرق الأوسط يمكن أن يؤثر على النمو الاقتصادي العالمي، ويساعد تنظيم «داعش» على العودة مجدداً.

إلى ذلك، أعرب رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي أمس، عن بالغ القلق إزاء تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط في أعقاب مقتل قاسم سليماني. وقال ابي في مؤتمر صحفي: «يتعين تجنب المزيد من التصعيد في هذا الوضع وأناشد جميع الأطراف المعنية بذل كافة الجهود الدبلوماسية لتخفيف التوترات»، كما أكد التزام طوكيو بنشر وحدة من قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية في الشرق الأوسط تنفذ مهمة جمع المعلومات من أجل حماية السفن اليابانية التجارية التي تمر عبر مضيق هرمز.

في غضون ذلك، قالت وزارة الخارجية الهولندية أمس، إنها تدرس قرار البرلمان العراقي بإنهاء وجود القوات الأجنبية في العراق.