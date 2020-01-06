إسرائيل تقرر بناء 1936 وحدة استيطانية في الضفة الغربية

رام الله، غزة، عبد الرحيم حسين، علاء مشهراوي

وافقت السلطات الإسرائيلية على بناء 1936 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق ما أفادت منظمة محلية غير حكومية أمس.

وقالت منظمة السلام الآن التي تتابع هذا الملف في بيان إن اللجنة العليا للتخطيط التابعة للسلطة المدنية الاسرائيلية وافقت على بناء هذه الوحدات خلال اجتماعات عقدتها الاحد والاثنين.

في هذه الأثناء، نفذ المستوطنون جولات استفزازية في باحات المسجد الأقصى المبارك أمس. وأدوا طقوساً تلمودية فيه بحماية جيش الاحتلال.

وفتحت شرطة الاحتلال باب المغاربة الخاضع لسيطرتها للمستوطنين الذين اقتحموا المسجد على شكل مجموعات. فيما دعت جمعيات استيطانية متطرفة أنصارها إلى المشاركة في اقتحامات واسعة للأقصى، اليوم الثلاثاء، بذريعة إحياء ذكرى حصار الهيكل المزعوم، بحسب النصوص اليهودية.

في السياق قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنها تقوم بالتنسيق الدائم مع الأردن لتفعيل جهود نصرة الأقصى المبارك وتوفير الحماية الدولية له. وأضافت الوزارة في بيان أمس، إنها تتابع باهتمام بالغ تطورات الاعتداءات الإسرائيلية الاستفزازية ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية عامة، وضد المسجد الأقصى خاصة. لافتة إلى أنها تقوم بحث المنظمات الحقوقية والإنسانية المتخصصة على توثيق انتهاكات الاحتلال، توطئة لرفعها للجهات الدولية، وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان، ومنظمة «اليونسكو»، والمجلس العالمي للأديان، بهدف فضح تلك الانتهاكات، وحشد أوسع إدانة عربية وإسلامية ودولية لها، والعمل على تعزيز الجبهة الدولية المؤيدة لحقوق شعبنا.وأكدت أن إجراءات الاحتلال التهويدية لن تنال من إرادة المقدسيين في الصمود والدفاع عن حرمة المقدسات.

وأدانت الخارجية استهداف دولة الاحتلال المتواصل للمسجد الأقصى بجميع مكوناته، واعتداءاتها المتواصلة على حرّاسه وخطبائه والمصلين، والتي كان آخرها اعتداء إسرائيل الاستفزازي على الحائط الجنوبي للأقصى، ومنع خطيب المسجد إسماعيل نواهضة من دخول المدينة، والوصول للمسجد.

وأعادت سلطات الاحتلال، فجر أمس، اعتقال 6 شبان مقدسيين من العيسوية، بحجة كسرهم قرار الحبس المنزلي الليلي المفروض عليهم. يشار إلى أنها المرة الثانية التي يتم فيها اعتقال هؤلاء الشبان، حيث اعتُقلوا فجر الجمعة وأفرج عنهم، ثم اقتحمت منازلهم وسلموا استدعاءات للمحكمة المركزية، وعقدت لهم جلسة يوم أمس، وأفرج عنهم، ثم أعيد اعتقالهم فجراً.

واعتقلت قوات الاحتلال، فجر أمس، 16 مواطناً فلسطينياً من الضفة بعد عملية دهم وتفتيش.

على صعيد آخر، فككت قوات الاحتلال، أمس، تسعة مساكن واستولت عليها في بلدة العوجا في مدينة أريحا، جنوب شرق الضفة الغربية. وتقطن عدة عائلات في هذه المساكن ضمن 70 مسكناً مهددة بالإزالة والتفكيك خلال أسبوع، رغم أنها أقيمت عبر البلدية وبتمويل من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ومؤسسة «معاً» التنموية.

وأفادت المصادر الفلسطينية بأن قوات الاحتلال كانت قد أعلنت منطقة رأس العوجا، منطقة عسكرية مغلقة، ومنعت الطواقم الصحفية والحقوقية من الوصول إليها.

وتعهد وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، أمس، بالعمل على تنفيذ عمليات هدم واسعة النطاق في المناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية. وقال بينيت في جولة بمناطق وادي الأردن، إن هناك عمليات بناء فلسطينية «غير قانونية» وعلى نطاق واسع بمناطق (ج) في الضفة الغربية ومناطق «يشوع» والوادي.

وقال: «من واجبنا هدم تلك المباني، ومنع محاولات الاستيلاء على أرضنا»، في إشارة إلى الضفة الغربية.

ويأتي ذلك في وقت تتجه فيه إسرائيل لضم مناطق وادي الأردن لسيادتها، فيما يسعى بينيت لتنفيذ مخطط كشفت عنه صحيفة «يسرائيل هيوم» مؤخراً لهدم منازل فلسطينية في مناطق (ج).

في السياق، عقدت اللجنة الوزارية الإسرائيلية الخاصة ببحث ترتيبات ضم الأغوار الفلسطينية لإسرائيل اجتماعها الأول، أمس الأول، على الرغم من قرار محكمة الجنايات الدولية قبل أيام. وذكرت صحيفة «هآرتس» العبرية، أن اللجنة المكونة من عدة وزارات درست مقترحات لصياغة مشروع قانون ضم الأغوار، تمهيداً لعرضه على الكنيست.

ويأتي هذا الاجتماع ليثبت- وفقاً للصحيفة أن حكومة الاحتلال لم تتخل عن فكرة ضم الأغوار، على الرغم من اعتراف رئيسها بنيامين نتنياهو أن المسألة معقدة قانونياً، خلال فترة ولايته الحكومة الانتقالية.

وفي 25 ديسمبر الماضي، قال نتنياهو إنه يعتزم إصدار أمر بضم الأغوار الفلسطينية إلى الكيان في وقت قريب.