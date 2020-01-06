الإمارات تقدم مساعدات طبية للساحل الغربي اليمني

الساحل الغربي (الاتحاد) تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تقديم المساعدات الدوائية والطبية الرامية إلى إنعاش الخدمات الصحية في المناطق المحررة بالساحل الغربي، وذلك ضمن الاستجابة الطارئة التي تبنتها دولة الإمارات لدعم القطاع الصحي المتدهور في اليمن.

وتسلمت المستشفيات العامة والميدانية في مديريات المخا وحيس والتحيتا دفعة جديدة من الأدوية والمحاليل المخبرية المخصصة لمكافحة الأوبئة القاتلة التي عاودت الانتشار في مناطق الساحل الغربي.

وأفاد مدير المستشفى الميداني في المخا الدكتور صالح اليافعي أن المساعدات الطبية تأتي استمراراً للجهود الإغاثية التي تقدمها دولة الإمارات لصالح رفد المرافق الصحية في الساحل الغربي لمواصلة عملها في استقبال الحالات المصابة بحمى الضنك والحميات الأخرى والإسهالات المائية الحادة ومعالجتها مجاناً، مشيرة إلى أن دعم القطاع الصحي يجسد الهدف الإنساني المنشود لدولة الإمارات في مد يد العون والمساعدة للمحتاجين والمتضررين في مختلف المحافظات اليمنية.

من جانبه ثمن مدير عام مديرية المخا عبدالرحيم الفتيح الدور الكبير لدولة الإمارات في انتشال القطاع الصحي وتقديم الخدمات الطبية المجانية ومكافحة الأوبئة في عموم مديريات الساحل الغربي، كما عبروا عن بالغ الشكر والتقدير لدولة الإمارات حكومة وشعباً.

وكانت دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أطلقت خلال عام التسامح 2019 ثلاث حملات واسعة لمكافحة الأوبئة التي عادت بالانتشار في الساحل الغربي تلبية لنداء استغاثة من الجهات المختصة والأهالي، وشملت الحملات توزيع الأدوية والمحاليل اللازمة وتسيير أربع عيادات متنقلة تابعة لهيئة الهلال الأحمر مزودة بكادر طبي مؤهل إلى أكثر من 130 قرية بعيدة من مراكز المديريات.

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