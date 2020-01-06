برهم صالح: لابد من تغليب المصلحة الوطنية

بغداد (الاتحاد) قال الرئيس العراقي برهم صالح أمس، إن بلاده تعيش ظروفاً عصيبة وبالغة التعقيد، مشدداً على أنه لابد من تغليب المصلحة الوطنية العليا للحفاظ على أمن وسيادة واستقرار العراق.

وذكر صالح في بيان بمناسبة الذكرى الـ 99 لتأسيس الجيش العراقي «أن المرحلة المقبلة تتطلب التآزر والعمل المشترك بين جميع العراقيين وبكافة مكوناتهم لتكون الأولوية فيها إلى استمرار وإدامة زخم الانتصارات بمطاردة بقايا داعش»، كما دعا إلى العمل على تلبية مطالب جميع العراقيين في حياة حرة كريمة تحفظ لهم بلدهم وسيادته واستقلاله وإعادة إعمار المدن المحررة والنهوض بالواقع الاقتصادي لتأمين مستقبل الأجيال المقبلة.

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