الإمارات تدين الهجوم على قاعدة عسكرية في كينيا

أبوظبي، الرياض، المنامة، واشنطن (وام، وكالات)

أدانت دولة الإمارات بشدة، الهجوم الذي نفذته حركة الشباب الإرهابية، على قاعدة عسكرية تستخدمها قوات أميركية في لامو بشمال كينيا، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب، الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية، وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، وقتل ثلاثة أميركيين في هجوم شنته حركة الشباب الإرهابية الصومالية، أمس الأول، على قاعدة عسكرية في كينيا، تتواجد بها قوات أميركية وكينية.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة واستنكارها للهجوم، وأكدت، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، صباح أمس، وقوف المملكة إلى جانب كينيا، ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، مقدمة العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللولايات المتحدة.

وبدورها، أدانت وزارة الخارجية البحرينية الهجوم الإرهابي في بيان، معربة عن بالغ التعازي والمواساة لأسر وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، وجددت الوزارة في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين، موقف مملكة البحرين الثابت الرافض للإرهاب بكل صوره وأشكاله، والداعي إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي، بما يكفل القضاء على الإرهاب، وتجفيف منابع دعمه وتمويله.

وقتل ثلاثة أميركيين، أمس الأول الأحد، في هجوم شنه مقاتلو حركة الشباب الإرهابية الصومالية، على قاعدة عسكرية في كينيا، وفق ما أعلنت القيادة العسكرية الأميركية لأفريقيا، وقُتل جنديّ ومتعاقدان مع البنتاجون في هذا الهجوم، الذي استهدف قاعدة عسكرية أميركية-كينية، في لامو بجنوب شرق كينيا، بالقرب من الحدود مع الصومال، وقالت أفريكوم في بيان: إنّ موظّفَين اثنين آخرين في البنتاجون أصيبا بجروح.

وقال قائد أفريكوم، الجنرال ستيفن تاونسند، في بيان: إنه يريد إظهار «تصميم أقوى» على الرغم من هذه الخسائر، وأضاف: «جنباً إلى جنب مع شركائنا الأفارقة والدوليين، سنطارد المسؤولين عن هذا الهجوم، والشباب الذين يسعون لمهاجمة الأميركيين، والإضرار بالمصالح الأميركية»، وتابع: «ما زلنا ملتزمين بمنع الشباب من الاحتفاظ بملاذ آمن، يمكنهم من خلاله شن هجمات مميتة».