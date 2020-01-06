ألف عملية إرهابية في 42 دولة خلال 2019

القاهرة (الاتحاد)

نشر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية أمس تقرير الإرهاب السنوي لعام 2019. وأكد التقرير أن عام 2019 شهد أكثر من (1000) عملية إرهابية في أكثر من (42) دولة، راح ضحيتها أكثر من (13688) شخصا ما بين قتيل وجريح، حيث سقط ما يقارب (6748) قتيلا و(6940) مصابا جراء تلك العمليات.

وأكد التقرير أن عام 2019 شهد عددا من موجات الإرهاب المختلفة، حيث أشار منحنى تنفيذ العمليات الزمني على أن بداية العام شهدت ارتفاعا في عدد الهجمات المنفذة خلال الأشهر الخمسة الأولى بواقع (518) عملية إرهابية من يناير حتى نهاية مايو، وذلك قبل أن تنخفض موجة الإرهاب من يونيو وحتى نهاية نوفمبر بواقع (383) هجوما إرهابيا.

ثم أخذت موجة جديدة من التصاعد نهاية العام وتحديدا مع بداية ديسمبر واحتفالات رأس السنة وبعد مقتل البغدادي، حيث شهد شهر ديسمبر 99 عملية إرهابية، وهو ما يرجح تزايد موجة الإرهاب في بداية 2020 نتيجة للعديد من المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، خاصة مع رغبة تنظيم القاعدة في استعادة موقعه على خرائط الإرهاب وملء الفراغ بدلا عن تنظيم داعش، ورغبة تنظيم داعش في الانتقام لمقتل زعيمه، بالإضافة إلى التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للمنطقة، مع تزايد الأزمات الاقتصادية والسياسية في العديد من بلدان العالم.

أوضح تقرير المرصد أن خريطة العمليات الإرهابية المرصودة خلال عام 2019 وزعت على أربع قارات هي، آسيا التي شهدت (67%) من حجم العمليات الإرهابية وراح ضحيتها (68%) من حجم الضحايا الكلي، فيما جاءت أفريقيا في المرتبة الثانية بواقع (32%) من حجم العمليات الإرهابية خلال 2019 نتج عنها سقوط ما يقرب من (31%) من حجم الضحايا الكلي خلال العام، فيما جاءت أوروبا في المرتبة الثالثة بواقع (1%) من حجم العمليات المنفذة وراح ضحيتها (0.2) من حجم الضحايا، وجاءت أستراليا في المرتبة الرابعة بواقع (0.01) وراح ضحيتها (1.3) من حجم الضحايا الكلية.

وأوضح التقرير أن (42) دولة هي ساحات للإرهاب خلال عام 2019، شهدت فيها سبع دول وهي أفغانستان، والعراق، وسوريا، والصومال، ونيجيريا، وباكستان، وبوركينافاسو، ما يقارب من (800) هجوم إرهابي أي ما يقارب من (80%) من حجم العمليات الكلية المنفذة في عام 2019، وراح ضحيتها (10497) أي ما يقرب من (76%) من حجم الضحايا الكلي لعام 2019، فيما شهدت (37) دولة أخرى ما يقرب من (200) هجوم إرهابي راح ضحيتها (3191) ما بين قتيل ومصاب.

وأكد التقرير أن عام 2019 شهد نشاطا إرهابيّا لأكثر من (34) تنظيما إرهابيا في مناطق عدة، وتعد تنظيمات داعش، وطالبان، وبوكو حرام، وشباب المجاهدين، ونصرة الإسلام والمسلمين، أكثر التنظيمات النشطة والدموية خلال 2019، حيث نفذت التنظيمات الخمسة ما يقارب (695) هجوما إرهابيّا أي ما يبلغ نسبته (70%) من حجم العمليات الكلية المنفذة خلال العام، وقد راح ضحيتها (9642) ما بين قتيل ومصاب وهو ما يبلغ نسبته (70%) من حجم الضحايا الكلي، فيما نفذت جماعات مجهولة ما يقارب من (174) هجوما إرهابيّا بنسبة بلغت (17.4 %) من حجم العمليات الكلية، راح ضحيتها ما يقارب من (1553) ما بين قتيل ومصاب أي ما يبلغ نسبته (11.3%) من حجم الضحايا الكلي، فيما نفذت بقية التنظيمات ما يقارب من (131) هجوما إرهابيّا بنسبة بلغت (13%) من حجم العمليات الكلي، وراح ضحيتها (2196) بنسبة بلغت (15.8%) من حجم الضحايا الكلي للعمليات المرصودة خلال العام.

وانتهى تقرير المرصد إلى رسم خريطة للمناطق التي ربما ستشهد ارتفاعًا في عمليات العنف والإرهاب خلال عام 2020 بناءً على خريطة العنف والإرهاب لعام 2019، وهي مناطق جنوب آسيا، ومنطقة القرن الأفريقي، ووسط وغرب أفريقيا، ومنطقة الشرق الأوسط، وحذر المرصد من أن التدخلات الإقليمية والخارجية في شؤون الدول التي تشهد صراعات داخلية ستعمل على مضاعفة العمليات الإرهابية والعنف في تلك البلدان. ودعا المرصد إلى ضرورة تبني خيارات الحوار الوطني والخيارات السياسية والدبلوماسية لحل النزاعات المسلحة في تلك المناطق بعيداً عن التدخلات الخارجية.