مقتل قياديين حوثيين بتعز والضالع

عقيل الحلالي (صنعاء)

قتل ما لا يقل عن تسعة من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، بينهم قياديان، بمواجهات مع القوات اليمنية المدعومة من التحالف العربي في محافظتي تعز والضالع جنوب البلاد. وأعلن الجيش اليمني، أمس، مصرع القيادي الحوثي علي عبدالرزاق الشرعي، قائد اللواء 17 مشاة التابع للميليشيات، وخمسة آخرين من مرافقيه، في قصف مدفعي استهدفهم الأحد في منطقة الربيعي غرب مدينة تعز. وفي صنعاء، اعترفت ميليشيا الحوثي بمقتل «اللواء» علي عبدالرزاق الشرعي الذي ينتمي لمدينة حوث بمحافظة عمران، ويعد من أبرز القيادات الحوثية العسكرية في عمران.

وعلى صعيد متصل، قتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، أمس، في هجمات شنتها القوات اليمنية المشتركة، المدعومة من التحالف العربي، في منطقتي الكدحة والبرح غرب محافظة تعز.

وقال متحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي، مساء الاثنين، إن ميليشيات الحوثي تكبدت «خسائر فادحة» في قصف مدفعي على تحركات وتعزيرات للميليشيا في منطقة البرح ونقيل الكورة بمنطقة الكدحة، مؤكداً مصرع وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات في هاتين الجبهتين خلال الشهرين الماضيين.

في غضون ذلك، أفادت المعلومات الواردة من محافظة الضالع، أمس، بمصرع عدد من عناصر ميليشيا الحوثي، بينهم قيادي ميداني في مواجهات مع القوات المشتركة بمديرية قعطبة غرب المحافظة الجنوبية،

وأكدت المصادر العسكرية وبيان للجيش اليمني مقتل القيادي الحوثي هزاع العديني، وعدد آخر من عناصر الميليشيات خلال تصدي القوات المشتركة لهجوم للحوثيين على منطقة باب غلق غرب مديرية قعطبة.