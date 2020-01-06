إسرائيل توافق على بناء 1900 وحدة استيطانية جديدة

وافقت السلطات الإسرائيلية على بناء 1936 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق ما أفادت منظمة محلية غير حكومية، اليوم الاثنين.

وقالت منظمة السلام الآن التي تتابع هذا الملف في بيان إن اللجنة العليا للتخطيط التابعة للسلطة المدنية الإسرائيلية وافقت على بناء هذه الوحدات خلال اجتماعات عقدتها الأحد والاثنين. اقرأ أيضاً... إسرائيل تبني 2000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة والقدس

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