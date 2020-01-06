حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، من أن "التوتر الجيوسياسي عند أعلى مستوى له هذا القرن" ودعا الزعماء إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واستئناف الحوار.

وقال جوتيريش للصحفيين من دون ذكر أي دولة باسمها "مرجل التوتر هذا يدفع دولاً أكثر فأكثر إلى اتخاذ قرارات غير متوقعة لها عواقب لا يمكن التنبؤ بها وتنطوي على خطر شديد بإساءة الحسابات".

وجاء تحذيره بعد أن قتلت الولايات المتحدة قاسم سليماني. اقرأ أيضاً... ترامب: إيران لن تمتلك أبداً سلاحاً نووياً"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جوتيريش يدعو إلى ضبط النفس وسط تصاعد التوترات بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.