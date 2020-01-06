ترامب: إيران لن تمتلك أبداً سلاحاً نووياً"

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وذلك غداة إعلان طهران قراراها التخلي عن الالتزام بقيود في تخصيب اليورانيوم.

وكتب الرئيس الأميركي في تغريدة على تويتر "إيران لن تمتلك أبداً سلاحاً نووياً".

وانسحبت الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني المبرم عام 2015 بين إيران والأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي وألمانيا. اقرأ أيضاً... واشنطن تعلن مسؤوليتها عن مقتل "قاسم سليماني"

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