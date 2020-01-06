كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 5 جنود ماليين بانفجار عبوة ناسفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل 5 جنود ماليين، اليوم الاثنين، بانفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع وسط البلاد، في أحدث أعمال العنف في مالي.

وأوضح الوزير المكلف الاتصالات والمتحدث باسم الحكومة المالية أن الجنود كانوا يتنقلون في منطقة "الاتونا"، بالقرب من الحدود مع موريتانيا، عندما انفجرت عبوة يدوية الصنع بقافلتهم صباح الاثنين ودمرت 4 عربات.

وقال الوزير يايا سنغاري على تويتر إن "مهمة للقوات المسلحة المالية تعرضت لكمين بعبوة ناسفة صباحا (الاثنين) والحصيلة الموقتة: مقتل 5 جنود وتدمير 4 مركبات".

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وأضاف سنغاري أن "التعزيزات وصلت بالفعل لعملية القضاء على الأعداء"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.