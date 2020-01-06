كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الأمريكي يبلغ العراق باتخاذ إجراءات للخروج من البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقالت قيادة العمليات المشتركة بالعراق في بيان "احتراما لسيادة جمهورية العراق وحسب ما طلب من قبل البرلمان العراقي ورئيس الوزراء، ستقوم قيادة قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب بإعادة تمركز القوات خلال الايام والاسابيع القادمة".

وأضاف "ومن أجل تنفيذ هذه المهمة يتوجب على وقات التحالف اتخاذ إجراءات معينة لضمان الخروج من العراق بشكل آمن وكفوء.

وتابعت بالقول: "وخلال هذا الوقت ستكون هناك زيادة برحلات الطائرات المروحية داخل وحول المنطقة الخضراء في بغداد".

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وأكدت أن قوات التحالف ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات للتقليل من وتخفيف الازعاج للعامة، لهذا ستتم تنفيذ المهمات خلال ساعات الليل".

واختتمت البيان قائلة: "أؤكد على قيمة شراكتنا ودعوتكم لنا لدعم جمهوريتكم في وقت الحاجة خلال هزيمة تنظيم داعش ونحن نحترم القرار السيادي الذي طالب برحيلنا".

وتسلم الرئيس العراقي، برهم صالح، مساء اليوم الاثنين، من الإدارة الأمريكية نسخة من قانون العقوبات الذي سيصدر في حال إخراج قواتها من العراق.