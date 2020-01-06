رئيس الوزراء العراقي يبحث مع "بارزاني" تطورات الأحداث

بحث رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني تطورات الاحداث والعمل الوطني المشترك.

وقال المكتب في بيان، إن رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي اجرى اتصالا هاتفيا برئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني.

Advertisements

وأضاف أنه "جرى خلال الاتصال التداول في تطورات الأحداث وطبيعة الاتصالات الجارية حولها والموقف العراقي منها واستمرار العمل الوطني المشترك والتعاون الوثيق بما يحفظ أمن العراق ومصالحه وسيادته الوطنية".