كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء العراقي يبحث مع "بارزاني" تطورات الأحداث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
بحث رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني تطورات الاحداث والعمل الوطني المشترك.
وقال المكتب في بيان، إن رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي اجرى اتصالا هاتفيا برئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني.
وأضاف أنه "جرى خلال الاتصال التداول في تطورات الأحداث وطبيعة الاتصالات الجارية حولها والموقف العراقي منها واستمرار العمل الوطني المشترك والتعاون الوثيق بما يحفظ أمن العراق ومصالحه وسيادته الوطنية".
وفجر الجمعة، أمر ترامب بتنفيذ ضربة استهدفت سليماني لردع خطط هجمات إيرانية على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وسط معلومات عن تطوير فيلق القدس مخططات لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة.
واقتحمت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.