كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الجزائري وميركل يطالبان بوقف التدخلات العسكرية في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في اتصال هاتفي مع والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الاثنين، الوضع في ليبيا، وآفاق إحلال السلام في هذا البلد.

وذكرت الرئاسة الجزائرية في بيان لها، أن المكالمة ركزت على الملف الليبي، مشيرة إلى تطابق وجهات نظر الطرفين بشأن ضرورة "التعجيل في إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية والوقف الفوري للنزاع المسلح ووضع حد للتدخلات العسكرية الأجنبية".

ودعت المستشارة الألمانية الرئيس الجزائري إلى زيارة بلادها وحضور المؤتمر الدولي المقرر في برلين الشهر الجاري دعما لجهود المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة الرامية لتسوية النزاع.

وجاءت هذه المكالمة عقب إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن بدء توجه عسكريي بلاده تدريجيا إلى ليبيا بموجب الاتفاق الأمني المبرم بين أنقرة وحكومة الوفاق الليبية.