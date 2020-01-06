الخطوط الأردنية تستأنف رحلاتها إلى بغداد

وذكرت الشركة في بيان، أن "شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية استأنفت تشغيل رحلاتها الجوية بين عمان وبغداد بعدما كانت قد علقتها، يوم الجمعة الماضي، بشكل مؤقت، لأسباب أمنية احترازية".

ودعت الشركة المسافرين الراغبين في حجز مقاعد على رحلاتها المتجهة من عمان إلى بغداد، إلى "زيارة موقع الشركة الإلكتروني أو تطبيقاتها الذكية أو مراجعة مركز الاتصال التابع للشركة أو أي من مكاتب مبيعاتها ووكلاء سفرها المعتمدين في الأردن والعراق وحول العالم".