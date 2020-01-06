كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخطوط الأردنية تستأنف رحلاتها إلى بغداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت شركة الخطوط الجوية الأردنية، الاثنين، استئناف رحلاتها المباشرة من عمان إلى بغداد، بعد توقف ثلاثة أيام لدواع "أمنية احترازية".
وذكرت الشركة في بيان، أن "شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية استأنفت تشغيل رحلاتها الجوية بين عمان وبغداد بعدما كانت قد علقتها، يوم الجمعة الماضي، بشكل مؤقت، لأسباب أمنية احترازية".
ودعت الشركة المسافرين الراغبين في حجز مقاعد على رحلاتها المتجهة من عمان إلى بغداد، إلى "زيارة موقع الشركة الإلكتروني أو تطبيقاتها الذكية أو مراجعة مركز الاتصال التابع للشركة أو أي من مكاتب مبيعاتها ووكلاء سفرها المعتمدين في الأردن والعراق وحول العالم".
ويذكر أن قالت شركة الناقل الوطني الأردني "الملكية الأردنية"، في بيان لها، الجمعة الماضية، إنها "أوقفت جميع الرحلات بين بغداد وعمان في ضوء الوضع الأمني في العاصمة العراقية وفي مطار بغداد الدولي، الذي استهدف بالغارة التي قتلت الجنرال قاسم سليماني".