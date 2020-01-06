كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير خارجية النمسا: ما تقوم به تركيا لا علاقة له بالقانون الدولى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال ألكسندر، شالينبرج، وزير خارجية النمسا إن ما تقوم به تركيا في ليبيا لا علاقة له بالقانون الدولي أو المنطق أو البعد الجغرافي أو بحماية الليبين.

وأضاف "شالينبرج"، خلال لقاء خاص مع فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد أن ما يقوم به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو محاولة كسب تأييد شعبه، متسائلًا: "هل ممكن كأوروبا نسمح بإشعال منطقة شرق المتوسط لأسباب تركية داخلية؟ هذا الأمر غير منطقي ولن نسمح له في الاتحاد الأوروبي"

وأشار إلى أنه سيتم وضع سيناريوهات محددة حول هذا الأمر؛ وكلها تصب بأن الاتفاقية بين فايز السراج وأردوغان غير قانونية وأن ما تقوم به أنقرة مخالف لقرارات مجلس الأمن الدولي إضافة إلى مخالفة حكومة الوفاق للاتفاق الصخيرات لذي لا يمنحها تفويض لإقامة اتفاقية بهذا النوع مع أطراف خارجية.