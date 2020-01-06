مجلس الأمن يعبر عن قلقه إزاء التصعيد في ليبيا

أعرب مجلس الأمن الدولي، الإثنين، عن قلقه إزاء التصعيد في ليبيا، داعيا لإنهاء التدخل الخارجي الذي من شأنه إطالة أمد الأزمة الليبية.

وعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم، جلسة مغلقة عن التطورات في الشرق الأوسط والأزمة الليبية.



كما دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة الدول الخارجية إلى وقف التدخل لدى طرفي الصراع الليبي، قائلا: "إن دولا كثيرة للغاية تتدخل في شؤون ذلك البلد".

وقال سلامة للصحفيين في الأمم المتحدة: "أبقوا بعيدا عن ليبيا".

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وأمس الأحد، أعلن أردوغان بدء تحرك وحدات من الجيش التركي إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.