كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتدى الصدر لـ ترامب.. "أتظن أن الخونة سينفعونك؟" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، رسالة تحذير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعدم التجرؤ على بلد المقدسات، قائلا: "أتظن أن الخونة سينفعونك؟".
وأوضح الصدر، :"اليوم، بانت نواياكم فمن يدعي التحرير بالأمس اليوم يريد تركيع الشعب ومن أراد بالأمس أن يكسب حب الشعب فاليوم سيخرج مذموما مدحوراً"، مستطرداً :"يا ترامب ! إن تجرأت على بلد المقدسات.. فأنا لك ولو أردت نصيحتي.. فلا تكن كسلفك.. وإلا ستندم ونحن طلاب سلام إن استسلمتم.. ونحن طلاب حرب إن حاربتم.. وقد خبرتمونا".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أشار في تغريدة له، أمس الأحد، إلى أن الولايات المتحدة لن تغادر العراق قبل أن يدفع تكلفة قواعدها العسكرية هناك، مهددا بفرض عقوبات على بغداد "لم يروا مثلها من قبل".