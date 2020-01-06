كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا تطالب إيران بـ"العدول عن الرد" على مقتل سليماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إيران بـ"العدول عن الرد" على مقتل قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني.

طالب وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان،

وأضاف لودريان، خلال تصريحاته، مساء الاثنين، أن قاسم سليماني لعب دورا رئيسيا في زعزعة استقرار المنطقة.

وأشار إلى أنه لا تزال ثمة فرصة للدبلوماسية لحل أزمة إيران.