كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برهم صالح يتسلم نسخة من قانون العقوبات الأمريكية على العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسلم الرئيس العراقي، برهم صالح، مساء اليوم الاثنين، من الإدارة الأمريكية نسخة من قانون العقوبات الذي سيصدر في حال إخراج قواتها من العراق.

وأطلق البرلمان العراقي، "منقوصاً" من كتل أساسية، مشروع إخراج القوات الأمريكية بقرار تحت عنوان "يلزم الحكومة العراقية بإنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية لأي سبب كان"، قرار يضع العراق من جديد على حافة المواجهة مع المجتمع الدولي، خاصةً أن الذي اتخذ هذا القرار، وصل في 2003على ظهر الدبابة الأمريكية، بعد إسقاط صدام حسين.

فالقرار المتخذ في طهران بعد اغتيال قاسم سليماني بغارة بطائرة دون طيار، يبدو أنه يهدف لمواجهة عراقية مع الولايات المتحدة، وليس مواجهةً إيرانيةً، ولكن تبقى موانع عديدة تمنع تطبيقه، كما هناك قوى رئيسية تحاول إنجازه وتقديمه على أنه انتصار في المواجهة الإيرانية الأمريكية.

المهم أن هذا القرار أثار إرباكاً قانونياً في بغداد، بداية، بغياب مكونات أساسية من المشهد العراقي عن الجلسة النيابية، إذ تغيبت القوى الكردية والقوى السُنية، كذلك إمكانية تطبيقه وتنفيذه، على نحو 5000 جندي أمريكي عدا غيرهم من جنود ضمن التحالف الدولي الموجودين في العراق.