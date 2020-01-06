برهم صالح يتسلم نسخة من قانون العقوبات الأمريكية على العراق

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وأطلق البرلمان العراقي، "منقوصاً" من كتل أساسية، مشروع إخراج القوات الأمريكية بقرار تحت عنوان "يلزم الحكومة العراقية بإنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية لأي سبب كان"، قرار يضع العراق من جديد على حافة المواجهة مع المجتمع الدولي، خاصةً أن الذي اتخذ هذا القرار، وصل في 2003على ظهر الدبابة الأمريكية، بعد إسقاط صدام حسين.
المهم أن هذا القرار أثار إرباكاً قانونياً في بغداد، بداية، بغياب مكونات أساسية من المشهد العراقي عن الجلسة النيابية، إذ تغيبت القوى الكردية والقوى السُنية، كذلك إمكانية تطبيقه وتنفيذه، على نحو 5000 جندي أمريكي عدا غيرهم من جنود ضمن التحالف الدولي الموجودين في العراق.
هذا القرار الذي وضعه المجلس النيابي طالباً من حكومة عبد المهدي لـ"تصريف الأعمال" تنفيذه، تغاضى عن الاقتراب من تسمية عناصر الحرس الثوري الموجودين في العراق، في قواعد الحشد الشعبي، ولا حتى في مراكزهم السرية والعلنية في عدد من المدن والمحافظات كافة.