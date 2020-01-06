كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي: أسر عدد من المرتزقة السوريين التابعين لمليشيا أردوغان في "سرت" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اللواء أحمد المسماري

شدد المتحدث باسم الجيش الليبي، على أنه سيتم مهاجمة أي إرهابي أجنبي أو ليبي يقاتل مع الجماعات الإرهابية بقوة السلاح، مؤكدًا على أن الجيش الوطني الليبي تلاحم مع أهالي سرت بعد تحرير المدينة من الميليشيات الإرهابية.

وقال "المسماري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"؛ والمذاع على فضائية "صدى البلد"؛ مساء الإثنين أنه تم التنبيه على المواطنين عن عدم التعاون مع الجماعات الإرهابية، مشيرًا إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لن يقوم باستخدام قواته المسلحة في البداية في معركته مع ليبيا، وسيحاول أن يحقق إنجاز على الأرض الواقع من خلال المرتزقة الذي يستخدمهم في الحرب.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الليبي: "كل الميليشيات التابعة لتركيا ستكون في مرمى نيران الجيش الوطني الليبي"، لافتًا إلى أنه تم أسر عدد من المرتزقة السوريين التابعين لمليشيا أردوغان في مدينة "سرت".



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