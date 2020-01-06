كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي: أسر عدد من المرتزقة السوريين التابعين لمليشيا أردوغان في "سرت" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال "المسماري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"؛ والمذاع على فضائية "صدى البلد"؛ مساء الإثنين أنه تم التنبيه على المواطنين عن عدم التعاون مع الجماعات الإرهابية، مشيرًا إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لن يقوم باستخدام قواته المسلحة في البداية في معركته مع ليبيا، وسيحاول أن يحقق إنجاز على الأرض الواقع من خلال المرتزقة الذي يستخدمهم في الحرب.
وأضاف المتحدث باسم الجيش الليبي: "كل الميليشيات التابعة لتركيا ستكون في مرمى نيران الجيش الوطني الليبي"، لافتًا إلى أنه تم أسر عدد من المرتزقة السوريين التابعين لمليشيا أردوغان في مدينة "سرت".
وكان قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، قد أعلن بدء تحرير طرابلس، خلال مؤتمر صحفي له مساء الخميس الموافق 12 ديسمبر، أنه سيتم استعادة ليبيا من براثن الإرهاب والخونة بفضل الجيش الوطني الليبي.
ودعا حفتر قوات الجيش الوطني اليبي للتقدم نحو طرابلس، ومراعاة حرمة المدنيين، مؤكدا أن الجيش اللليبي منتصر لا محالة، داعيا الميليشيات لإلقاء السلاح.
وكان الجيش الليبي، الذي يخوض منذ أكثر من 3 أشهر عمليات عسكرية لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية، قد أطلق يوم الاثنين الماضي، "المرحلة الحاسمة والأخيرة" من هذه المعارك، بعد أسبوعين من الحشد العسكري، لهذه المواجهة المفصلية.