كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي: طاردنا كل الميليشيات المرتزقة في "سرت".. ومعركتنا مستمرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية، إن نتائج معارك الجيش الليبي اليوم جيدة جدًا، مؤكدًا أن عملية الجيش الليبي مستمرة للحفافظ على الاستقرار ووحدة الأراضي الليبية سواء من العناصر الإرهابية أو من تركيا.

وأشار المسماري، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الإثنين، إلى أن المعركة تحولت من مجرد تحرير العاصمة إلى معركة لدحر الإرهاب التركي من ليبيا.

وأضاف أن الجيش الليبي سيطر على كافة المرافق بمدينة سرت في الساعات الماضية، متابعًا: "طاردنا كل الميليشيات المرتزقة في سرت".

وأوضح متحدث الجيش الليبي، أنهم اعتمدوا على السرية والمفاجأة في الهجوم على الميليشيات الإرهابية.

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