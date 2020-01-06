كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي: السيطرة على "سرت" لم تأخذ سوى ساعات قليلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي

أعلناللواء أحمد المسماري، أن الجيش الليبي سيطر على مدينة سرت، بعد ورود معلومات استخباراتية تؤكد محاولة الميليشيات الإرهابية استهداف مناطق البترول في وسط سرت لأرباك المشهد، مشيرًا إلى أن عملية الهجوم على الميليشيات الإرهابية والسيطرة على "سرت" لم تأخذ سوى ساعات قليلة وسط ترحيب أهالي المدينة.

وقال "المسماري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"؛ والمذاع على فضائية "صدى البلد"؛ مساء الإثنين أن مدينة سرت بالكامل أصبحت في أحضان ليبيا بعد سيطرت القوات المسلحة.

وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي أن قاعدة القرضابية الجوية وميناء سرت وكذلك معسكرات الجيش السابقة تحت سيطرة الجيش الوطني، متابعًا: "تم القضاء على بؤرة إرهابية كانت تهدد الوطن وهروب البعض منهم خارج سرت."

واستطرد قائلًا: نسعى الي حرمان أي عدوان من استخدام سرت لدخول ليبيا، مؤكُدا أن أهالي المدينة اصطفوا خلف القوات المسلحة الليبية.



وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن مساء يوم أمس الأحد، إرسال قوات من الجيش التركي إلى الأراضي الليبية، بعد موافقة البرلمان التركي على إرسال هذه القوات.