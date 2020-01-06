غسان سلامة: التدخلات الخارجية تعقد الوضع في ليبيا

وكان رئيس تركيا رجب طيب أردوغان قد قال أمس، الأحد، إن وحدات الجيش التركى فى طريقها إلى ليبيا لدعم

مليشيات الوفاق بقيادة فايز السراج فى طرابلس. وأضاف أردوغان فى تصريحات تلفزيونية أيضا أنه سيرسل أفراد عسكريين إلى ليبيا.

وتنخرط تركيا في دعم حكومة السراج والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة له بالمال والسلاح، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي حظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ 2011.



منذ بدء عملية "طوفان الكرامة" التي أطلقها الجيش الليبي في أبريل الماضي لتحرير طرابلس من التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة، أسقطت القوات المسلحة أكثر من 30 طائرة تركية مسيرة تابعة للمليشيات.