الخارجية الأمريكية: نرصد 52 هدفا إيرانيا حال وقوع أذى بالأمريكيين

أعلنت

المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية،

مورجان أورتاجوس، تحديد أكثر من 52 هدفا إيرانيا إذا ألحقت طهران الأذى بمواطنينا.

وأضافت مورجان، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أن أي تصرف للمليشيات الموالية لإيران في المنطقة ستعتبره واشنطن تحركًا من إيران نفسها.

وفيما يخص الملف النووي الإيراني، أوضحت أن الإيرانيين أعلنوا طوال 6 أشهر أنهم سينتهكون الاتفاق النووي، وخطوتهم بالأمس لخفض التزاماتهم ليست مفاجئة.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، على أهمية بقاء قوات الولايات المتحدة والتحالف الدولي ضد داعش في العراق، وان ما حدث من قرار انهاء الوجود الأجنبي لا يخدم مصلحة العراقيين.

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ووافق البرلمان العراقي، الأحد، في جلسة استثنائية، على قرار يطالب الحكومة بإنهاء الوجود الأجنبي على أراضيها بما فيها القوات الأمريكية.

ويقول القرار إن الحكومة ملزمة بإلغاء طلب المساعدة الأمنية من التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، بسبب إنهاء العمليات العسكرية في العراق وتحقيق النصر.

ويضيف أنه على الحكومة العراقية العمل على إنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأراضي ومنعها من استخدام أراضيه ومجاله الجوي ومياهه لأي سبب.

وبعد ساعات من مطالبة البرلمان العراقي الحكومة بـ"إنهاء تواجد" القوّات الأجنبيّة في البلاد، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات "شديدة" على العراق إذا أجبر القوات الأمريكية على مغادرة أراضيه.