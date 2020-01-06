"بولتون" يعلن استعداده للإدلاء بشهادته بشأن عزل ترامب

أعلن مستشار الأمن القومي في الولايات المتحدة السابق جون بولتون، اليوم الاثنين، استعداده للإدلاء بشهادته في مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويبدأ اعضاء مجلس الشيوخ الأميركي الجمعة عملهم للعام 2020 لكنهم لم يحددوا بعد موعد بدء محاكمة الرئيس دونالد ترامب في إطار إجراءات عزله في أوج مواجهة بين الديموقراطيين والجمهوريين.

وحصلت المعارضة الخميس على عناصر جديدة تسمح لها المطالبة مجددا بالاستماع لشهود يملكون على حد قولها معلومات أساسية حول القضية الأوكرانية التي دفعت الديموقراطيين على إطلاق إجراءات العزل.

وأصبح ترامب في 18 ديسمبر ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يتهمه مجلس النواب "باستغلال السلطة" و"عرقلة عمل الكونغرس".

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وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أفادت بأنه تم استدعاء مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون للإدلاء بشهادته بخصوص محادثة هاتفية طلب فيها ترامب من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حسب الديمقراطيين، التحقيق مع هنتر بايدن، نجل جو بايدن المرشح لمنافسته في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لقاء امتيازات لكييف.

واندلعت في سبتمبر 2019 فضيحة كبرى في الولايات المتحدة بسبب مكالمة هاتفية بين ترامب وزيلينسكي، خلصت إلى إعلان مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون البدء بمساءلة رئيس البلاد.

ووفقا لخصوم ترامب، فقد حاول خلال المكالمة إقناع زيلينسكي بإطلاق تحقيق في أوكرانيا في أنشطة هانتر بايدن، نجل منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية جو بايدن، مقابل تقديم مساعدة مالية وعسكرية لكييف.

يذكر أن الرئيس الأمريكي أعلن في 10 سبتمبر أنه أبلغ مستشار الأمن القومي جون بولتون، بالتخلي عن خدماته في البيت الأبيض، قائلا إنه طلب من بولتون تقديم استقالته.