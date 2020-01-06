كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المفوضية الأوروبية: احتواء التوتر بين طهران وواشنطن من مصلحة العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الإثنين، أن احتواء التوتر بين طهران وواشنطن، بعد اغتيال الجنرال الايراني قاسم سليماني، "هو من مصلحة إيران والعراق".

وقالت فون دير لايين على هامش اجتماع للمحافظين البافاريين في سيون: "من مصلحة إيران وخصوصاً من مصلحة العراق، سلوك نهج الاعتدال وليس طريق التصعيد".