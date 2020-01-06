كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي: ميليشيات الوفاق ليس لديها القدرة على القتال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية، إن الأهالي في سرت في حالة فرح كبير بدخول الجيش الليبي إلى المدينة، مشيرًا إلى أن الأهالي استقبلوا قوات الجيش بالزغاريد وتم ذبح الذبائح.

وأضاف "المحجوب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الاثنين، أن الميلشيات كانت تتحكم في النفط الليبي، لافًتا إلى أن السيطرة على مدينة سرت رفع معنويات الشعب الليبي والقوات المسلحة الليبية، وشجع باقي المناطق على الانتفاضة ضد الميليشيات.

وتابع مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية: "ميليشيات الوفاق ليس لديها القدرة على القتال وهي مجرد فزاعة يمكن القضاء عليها"، لافتا إلى أن مدينة مصراتة أصبحت في وجه القوات المسلحة.

