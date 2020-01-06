كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العميد خالد المحجوب يكشف التفاصيل الكاملة لسيطرة الجيش الليبي على سرت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية، إن الجيش الليبي يتقدم على جميع المحاور في سرت، مشيرًا إلى أن الميليشيات تحاول أرباك المشهد بتمرير معلومات خاطئة عن تقدم الجيش لمنطقة "سرت".

وأوضح "المحجوب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الاثنين، أن القوات الليبية استخدمت عنصر المفاجئة والتكتيك العسكري في دخول سرت؛ حيث بدأت بأهم الوحدات في بو هادي وقاعدة القرضابية.

وأشار إلى أنه تم القبض على كتيبة كاملة من ميليشيات الوفاق؛ حيث قامت بتسليم نفسها بكامل تسلحها وأفرادها ثم تقدم الجيش قوة أخرى إلى معسكر السعدي وبوابة الـ 20، كما قامت الضفادع البشرية بالسيطرة على الميناء ثم تم السيطرة على القاعدة الجوية، لافتًا إلى أن الشعب الليبي بدأ يقاتل الميليشيات الذين فروا وتركوا المدينة وتم السيطرة على المدينة في وقت قليل.

