كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي لـ"لفجر" :ترامب أبلغ إسرائيل وبريطانيا بعملية مقتل سليماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دلت

مؤشرات عديدة على عملية مقتل قائد فيلق القدس والرجل الثاني في إيران قاسم سليماني، وعدد من قيادات مليشيا الحشد الشعبي، خاصة بعد أن سربت الصحف الأمريكية أن هناك انقساماً في الداخل الأمريكي بشأن الأمر وغضب من الكونجرس، الذي لم يكن على دراية بالعملية والتخطيط للعملية خارج أسوار البيت الأبيض، لتوضح أن الرئيس القليل الدبلوماسية يسعى لاستغلال الأمر لصالحه على كل الأصعدة داخلياً وخارجياً.



وقال عضو الحزب الديمقراطي ماك الشرقاوي: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان من المفترض أن يبلغ لجنة الثمانية بعملية مقتل سليماني، والتي تضم 4 من الديمقراطيين و4 من الجمهوررين وهم رئيس الاغلبية والأقلية بمجلس النواب ورئيس الأغلبية والأقلية بمجلس الشيوخ ورئيس لجنة المخابرات ونائبه بلجنة المخابرات بالكونجرس ورئيس لجنة المخابرات ونائبه بالنواب ولكنه لم يفعل.



التخطيط للضربة في شقة خاصة بترامب

وأوضح عضو الكونجرس، أن ترامب أخطا عندما خطط لعملية قتل سليماني في شقة خاصة بمدينة مارالجو في ولاية فلوريدا، وتدل على أنه ليس لدي ثقة في المسئولين من حوله، لذلك سعى للتأمين الكافي بالتخطيط للأمر في منشأة مدنية، منوهاً إلى أن الرئيس المليادير أراد أن يدخل في أذهان الأمريكيين أنه لا يأمن الجانب الديمقراطي ويخاف من تسريب العملية وعدم إتمامها.



وعلى الصعيد الآخر، أوضح الشرقاوي: أن ترامب أطلع السيناتور الجمهوري ليندسي جرام، والذي كان موجوداً في مقر إقامة الرئيس بفلوريدا يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، وقال إنه علم بتفاصيل الضربة وموعدها قبل اطلاقها وهوما يثير علامات الاستفهام؛ لأن جرام ليس مخولا بالاطلاع على معلومات بذلك القدر من السرية والأهمية للإدارة الامريكية بشأن اغتيال شخصية مثل سليماني، الذي يعتبر رقم 2 في إيران بعد المرشد الأعلي أية الله خامنئي.

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سبب إطلاع إسرائيل وبريطانيا على العملية

وبين، في تصريح خاص، أن ترامب أبلغ إسرائيل بالعملية قبل فترة حتى تكون مستعدة لأي سيناريوهات قد تحدث، لأنها الحليف الأول لواشنطن، في حين أبلغ بريطانيا لأن ترامب يريد اقحام لندن في أي عملية عسكرية يقوم بها.

وأشار الشرقاوي، الى أن التشابة الكبير بين ترامب ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ودعم الرئيس الأمريكي لعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وسعيه لإقامة علاقات قوية معها، تشمل التعاون المخابراتي والمعلوماتي والدعم في الملفات الخارجية الساخنة، لذا كان لابد من اطلاع برطيانيا بعملية بهذا الحجم.



إلغاء إيران لإلتزاماتها النووية وتأثيره

وذكر أنه من المتوقع أن تعلن إيران عن عدم التزامها بالاتفاق النووي وهو ما يتيح لها تخصيب اليورانيوم دون قيود، وذلك سيساعد على تسريع وتيرة انتهائها من مشروعها النووي ولكنه ليس بالضرورة أن يتيح لها الحصول على سلاح نووي بسرعة، لافتاً إلى أنه تم استدعاء وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، ببروكسل للتشاور معه بشأن ذلك القرار.



وقال: إن إلغاء إيران التزامها بالاتفاق النووي يعتبر انسحاب منه وسيفقدها دعم الاتحاد الأوروبي والدول المشاركة في الصفقة النووية، ويزيد التوترات مع طهران، منوها إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يوقع عقوبات على الجمورية الإسلامية نتيجة ذلك.



كما أشار إلى أن إعلان إيران إلغاء التزماتها قد يكون للاستهلاك المحلي فقط والسيطرة على غضب الشارع الإيراني بعد مقتل سليماني.