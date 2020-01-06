“العثماني” انتقل من بيته الشخصي بسلا إلى حي الأميرات بطلب من الملك

كشف رئيس الحكومة، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، أن انتقاله من بيته الشخصي، الكائن بمدينة سلا، إلى الإقامة الرسمية لرئيس الحكومة بحي الأميرات بمدينة الرباط، كان نزولا عند رغبة الملك.
وأوضح العثماني، في خطاب ألقاه مساء الجمعة الماضية في ضيافة الفضاء المغربي للمهنيين، أنه لم يفكّر يوما في أن يصبح رئيسا للحكومة، و«لم يخطر ذلك ببالي».
وذهب العثماني إلى أنه حتى بعد تعيينه رئيسا للحكومة، «لم يصدّق» ذلك طيلة أيام، حيث قال إنه كان يخرج من بيته في حي السلام بسلا ويتوجه نحو عيادته في الرباط بدل مقر رئاسة الحكومة.
ثم استدرك قائلا، إنه منذ أن طلب منه الملك الانتقال للاستقرار في الإقامة الرسمية لرئيس الحكومة، استجاب له، مضيفا أنه بعد نهاية ولايته سيعود إلى سكنه الشخصي.
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