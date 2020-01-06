“المركاتو” الشتوي.. اتحاد طنجة يضم 3 لاعبين

عزز فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، صفوفه بالتعاقد مع 3 لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في مراكز الظهير الأيمن، وخط الارتكاز، ثم الهجوم.

وأعلن “فارس البوغاز” اليوم الاثنين، تعاقده مع محمد المودن لمدة سنتين ونصف، قادما من الدوري السلوفيني، ويلعب صاحب الـ25 عاما كلاعب ارتكاز.

وإلى جانب المودن، أعاد الاتحاد مهاجمه السابق عبد الغني معاوي إلى أحضان الفريق، بعدما فسخ عقده الأسبوع الماضي مع أولمبيك آسفي، حيث وقع في كشوفات النادي عقدا يمتد لموسمين ونصف.

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وتعاقد اتحاد طنجة أيضا، مع الظهير الأيمن محمد الشيبي، لموسم ونصف، في صفقة انتقال حر، إذ غاب اللاعب السابق للرجاء الرياضي عن أجواء التباري لأكثر من 6 أشهر، بعدما فسخ عقده الصيف الماضي مع الجيش الملكي.

ويعول مسؤولو الفريق الأزرق على التعاقدات الجديدة، من أجل تقديم المساعدة لبطل المغرب الموسم قبل الماضي، والخروج به من أسفل الترتيب.

ويحتل أبناء هشام الدميعي، المركز قبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، جمعها الفريق المنقوص من مباراة، من فوزين، و3 تعادلات، بينما مني بالهزيمة خلال 5 مناسبات.