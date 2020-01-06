شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن قتلى حوثيون بينهم قيادي بنيران الجيش شمالي محافظة الضالع والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- قوات الجيش اليمني الوطني نشر قبل 1 دقيقة - 10:29 مساءً, 6 يناير 2020 م المناطق - واس قُتل وجُرح عدد من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، بنيران قوات الجيش الوطني اليمني، في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوبي اليمن.

وأفاد موقع / سبتمبر نت / التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش اليمني استهدفت مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية، في جبهة “باب غلق”، وأسفر الاستهداف عن مصرع عدد من عناصر المليشيا الحوثية، بينهم القائد الميداني لجبهة باب غلق المدعو هزاع العديني، وجرح آخرين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قتلى حوثيون بينهم قيادي بنيران الجيش شمالي محافظة الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.