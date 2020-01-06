«بومبيو» يناقش مع «غوتيريس» الأحداث في فنزويلا والشرق الأوسط

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أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اتصالًا هاتفيًا اليوم بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. وناقش الجانبان بحسب بيان للخارجية الأمريكية الأحداث في فنزويلا والشرق الأوسط حيث أعرب الوزير الأمريكي للأمين العام عن تقديره للجهود الدبلوماسية المستمرة التي يبذلها في القضايا الدولية.

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