واشنطن تنشر قوات عسكرية إضافية في كينيا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الإثنين، أنها ستنشر قوات عسكرية إضافية في كينيا بعد هجوم لحركة الشباب على قاعدة كانت تحوي قوات أمريكية.

وكان الجيش الأمريكي قد أكد مقتل جندي أمريكي واثنين من المتعاقدين، الأحد، خلال هجوم لحركة الشباب الإرهابية الصومالية على قاعدة عسكرية في كينيا.

وأضاف الجيش، في بيان، مساء أمس، أن أمريكيين من وزارة الدفاع أصيبا أيضا في الهجوم.

وقالت قيادة الجيش الأمريكي في أفريقيا في بيان: "الأمريكيان المصابان في حالة مستقرة الآن، وقد تم إجلاؤهما".

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وفي وقت سابق، قُتل 4 مسلحين من حركة الشباب الإرهابية، الأحد، خلال هجوم شنته الحركة على قاعدة عسكرية لقوات أمريكية وكينية في لامو شمالي البلاد.

وحركة "الشباب" الإرهابية التي تأسست مطلع 2004 هي حركة مسلحة تتبع فكريا تنظيم القاعدة، ونفذت العديد من العمليات التي أودت بحياة المئات.

ويعاني الصومال من هجمات متكررة لحركة "الشباب" أوقعت 2078 قتيلا، و2507 مصابين، خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني 2016 و14 أكتوبر/تشرين الأول 2017، حسب إحصاء للأمم المتحدة.

ويخضع إقليم جوبا الوسطى بجنوب الصومال للسيطرة الكاملة من قبل حركة الشباب الإرهابية التي تم طردها من معظم كبريات المدن في أقاليم الصومال البالغ عددها 18 إقليما.

والحركة الإرهابية لا تزال قادرة على تنفيذ هجماتها الانتحارية والاغتيالات في مختلف مدن الصومال بما فيها العاصمة مقديشو.