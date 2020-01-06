مجلس الأمن الدولي يعبر عن قلقه إزاء التصعيد في ليبيا

أعرب مجلس الأمن الدولي، الإثنين، عن قلقه إزاء التصعيد في ليبيا، والتدخل الخارجي الذي من شأنه إطالة أمد الأزمة الليبية.

وعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم، جلسة مغلقة عن التطورات في الشرق الأوسط والأزمة الليبية.



كما دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة الدول الخارجية إلى وقف التدخل لدى طرفي الصراع الليبي، قائلا: "إن دولا كثيرة للغاية تتدخل في شؤون ذلك البلد".

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وقال سلامة للصحفيين في الأمم المتحدة: "أبقوا بعيدا عن ليبيا".

وأمس الأحد، أعلن أردوغان بدء تحرك وحدات من الجيش التركي إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.





وقبل أسابيع، كشف فتحي باش أغا، وزير داخلية السراج، في تصريحات صحفية، توقيع اتفاقية أمنية مع الحكومة التركية، زاعما أن الاتفاقية تتعلق بمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

إلا أن مجلس النواب الليبي رفض على الفور الاتفاق المبرم بين السراج والنظام التركي في مجال الأمن والمجال البحري، واصفا إياه بأنه "خيانة عظمى".

ولا يعترف الاتحاد الأوروبي بأي حقوق لتركيا في التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، لأنها لا تملك امتدادا بحريا فيه.