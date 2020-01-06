ستولتنبرغ يدعو ايران الى تجنب "مزيد من العنف والاستفزازات"

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دعا الامين العام لحلف شمال الاطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، ايران الاثنين الى "تجنب مزيد من العنف والاستفزازات" بعدما اجرى الحلف محادثات طارئة بشأن الازمة المتفاقمة في الشرق الأوسط.
ومع تزايد التوتر عقب مقتل الجنرال قاسم سليماني، قال ستولتنبرغ "اثناء اجتماعنا اليوم، دعا الحلفاء إلى ضبط النفس وخفض التصعيد. إن أي نزاع جديد لن يكون في مصلحة أحد، ولذلك على ايران ان تمتنع عن مزيد من العنف والاستفزازات".
وخلال الاجتماع الذي عقده سفراء الدول ال29 الاعضاء في الحلف، عرض المسؤولون الاميركيون لشركائهم العملية التي اسفرت عن مقتل الجنرال الايراني قاسم سليماني في العراق.
وشدد ستولتنبرغ على ان العملية كانت "قرارا للولايات المتحدة وليس للتحالف او الحلف الاطلسي".
وتدارك "لكن جميع الحلفاء قلقون من انشطة ايران المزعزعة للاستقرار في المنطقة. لقد رأينا اخيرا تصعيدا من جانب ايران، وخصوصا ضربة لمنشأة نفطية سعودية واسقاط طائرة مسيرة اميركية".
والسبت، اعلن الحلف الاطلسي تعليق عمليات التدريب في العراق بعد مقتل سليماني.
وعلق ستولتنبرغ "نحن مستعدون لاستئناف التدريب ما ان يسمح الوضع الميداني بذلك".
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