الرئيس العراقي يدعو لإبعاد شبح الحرب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دعا الرئيس العراقي برهم صالح أمس إلى إبعاد شبح الحرب والعنف عن المنطقة.

وأكد الرئيس العراقي، في اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، على «ضرورة ضبط النفس والحكمة في هذه المرحلة لتدارك الأزمات الحالية وحماية أمن المنطقة واستقرارها وسيادة دولها».

وكان قائد فيلق «القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني قتل ومعه نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق أبومهدي المهندس وعدد من مرافقيهما في هجوم صاروخي أمريكي عند خروجهما من مطار بغداد الجمعة الماضي.