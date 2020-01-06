القائد الجديد لفيلق القدس: سنسير على نهج سليماني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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جدد قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني أمس، التعهد بالثأر لقائد الفيلق قاسم سليماني الذي اغتالته الولايات المتحدة في قصف استهدفه بالعراق.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا) عنه القول «نتعهد بمواصلة طريق ونهج الشهيد سليماني بنفس الحزم، وسنتخذ العديد من الخطوات لطرد أمريكا من المنطقة».
بدوره، عد قائد القوات الجوية الفضائية التابعة للحرس الثوري أن «الثأر لدماء سليماني هو إزالة وجود أمريكا في المنطقة بالكامل»، مشددا على «ضرورة كف شر أمريكا عن الشعوب المظلومة في المنطقة».
وشاركت حشود ضخمة من أهالي طهران في مراسم أقيمت أمس بالعاصمة الإيرانية لتشييع سليماني ونائب قائد الحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس، الذي قتل معه في القصف نفسه.
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