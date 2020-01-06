اتحاد المحامين العرب: التدخل التركي جريمة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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طالب اتحاد المحامين العرب خلال اجتماع أمانته العامة أمس بالقاهرة، مجلس الأمن الدولي بإدانة العدوان التركي باعتباره جريمة دولية ومخالفة لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية ذات الصلة، وكذلك مطالبة الجامعة العربية بإعادة مقعد سوريا إليها؛ لتمارس دورها الريادي في مجلس الجامعة.

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وأعلن اتحاد المحامين العرب عقد المكتب الدائم المقبل الدورة الأولى عام 2020 بضيافة نقابة المحامين بالرباط المغربية، كما أعلن دعمه الكامل لمطالب الشعب الفلسطيني المتعلقة بالقرار الأخير للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، حول فتح تحقيق جنائي في جرائم الحرب المرتكبة ومؤازرة هذا الموقف، وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية العليا، المؤسسة عام 2005.

وبشأن لبنان أكد المكتب الدائم للمحامين العرب المطالب المشروعة لانتفاضة الشعب اللبناني، وكذلك ضرورة المحافظة على مؤسسات الدولة الرسمية وتداول السلطة في هذا البلد الذي يحتفل هذا العام بالمئوية الأولى لإعلان دولة لبنان.

وأدان الاتحاد العدوان على سوريا ودعمه لها في محاربتها للإرهاب والمنظمات الإرهابية بكافة أشكالها ومسمياتها، مؤكدا وحدة الأراضي السورية وعروبة الجولان المحتل.