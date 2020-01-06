شكرا لقرائتكم فرنسا تفجّر مفاجأة جديدة بشأن كارلوس غصن! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، الاثنين، أن رئيس نيسان ورينو السابق كارلوس غصن لم يستخدم وثائق سفر فرنسية للتوجه من اليابان إلى لبنان.

في التفاصيل، قال لو دريان لتلفزيون (بي.إف.إم): "على حد علمي لم يستخدم وثائق فرنسية". وأضاف أن غصن يحصل على نفس المعاملة التي يلقاها أي مواطن فرنسي آخر في الخارج.

كما تابع أن رئيس نيسان ورينو السابق لم يطلب القدوم إلى فرنسا.