الرئيس يصل كاتدرائية "ميلاد المسيح" لحضور قداس عيد الميلاد.. ويهنئ الشعب المصرى بمناسبة عيد الميلاد المجيد

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى بخالص التهنئة للشعب المصرى بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر":"أتقدم بخالص التهنئة للشعب المصرى بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيا الله أن يحفظ وطننا الغالى بنسيجه الوطنى المتماسك، وأن يوحد صفوفنا لما فيه الخير دائما. كل عام وأنتم بخير".

كما وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة لحضور قداس عيد الميلاد المجيد، وكان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية غادر مقره الباباوي مصحوبًا بزفة الأساقفة والشمامسة، وحتى مذبح كاتدرائية ميلاد المسيح، وتزينت الكاتدرائية بالورود وصور الميلاد في مختلف أرجائها، فيما انتشرت فرق الكشافة لإرشاد المدعوين والمصلين لأماكن جلوسهم داخل الكاتدرائية، بينما يردد الشمامسة الألحان الكنسية الخاصة بهذه المناسبة. حسبما ذكر موقع "اليوم السابع".

يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة السابعة مساء اليوم الاثنين، السادس من يناير بحضور الوزراء وكبار رجال الدولة.

من ناحيتها أصدرت الكنيسة مجموعة من التعليمات للزوار والمصلين فيتم التجمع الساعة 2 ظهرا حسب اتفاق مناطق التجمع والتحرك باتوبيسات خاصة إلى العاصمة اﻹدارية الجديدة و العودة لنفس المناطق عقب انتهاء القداس الإلهي، أما دخول حاملى دعوات كبار الزوار من بوابة 1، بينما دخول حاملى دعوات الشعب والاعلاميين من بوابة 3 مترجليين.

من جانبه، أطلق قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية رسالته الباباوية لعيد الميلاد المجيد 2020 وتم بثها بالفيديو وترجمتها لـ12 لغة من بينها الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والصينية واليابانية والسويدية والدنماركية وغيرها.

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وقال البابا فى رسالته التي قسمها إلى ثلاث عطيات إن الإنسانية تتحقق عندما يعيش الإنسان الحب فقد كان المجوس الذين قدموا الهدايا للمسيح يعبرون عن هذا الحب، أما العطية الثانية فهي عمل الخير فالمجوس قدموا من المشرق وبإصرار كبير أرشدهم الله لمكان المسيح، بينما اعتبر البابا العطية الثالثة هي تذوق الجمال وقد كان أجمل ما فيه هو ترنم الملائكة بميلاد المسيح.

وبدأت صلاة العشية بالكاتدرائية قبل القداس وترانيم الميلاد، وسط إجراءات أمنية مشددة، لتأمين الاحتفالات، وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وفرت عددا من الحافلات، لتقل المشاركين في الاحتفال من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وعددا من نقاط التمركز الأخرى بعدد من الكنائس، لنقلهم إلى مقر كاتدرائية "ميلاد المسيح". حسبما نشر "الوطن".

وبحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، منحت نحو 2500 دعوة لشعب الكنيسة والمسؤولين والشخصيات العامة، التي تقدمت بطلبات إلى الكاتدرائية، للحصول على تلك الدعوات التي بدونها لن يجرى السماح بدخول القداس، الذي يترأسه البابا بمشاركة عدد من أساقفة الكنيسة.

كما وصل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء كامل الوزير وزير النقل، والدكتورة نفين جامع وزيرة الصناعة، والسفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إلى مقر الكاتدرائية بالعاصمة الإدارية الجديدة للمشاركة فى حضور قداس عيد الميلاد المجيد. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وفى سياق متصل، يواصل عدد من الشخصيات العامة وأعضاء البرلمان فى التوافد على مقر الكاتدرائية لحضور قداس عيد الميلاد وتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة أعياد الميلاد منهم النائب محمد ابو حامد وكيل لجنة التضامن، والنائب جون طلعت وآخرين، بالإضافة إلى عدد من السفراء .