أكد رئيس نقابة موزعي ​الغاز​ عبد الهادي العبيدي، في حديث تلفزيوني، ان "ازمة الغاز تمت معالجتها اليوم، وتم الوصول الى حل يرضي الجميع"، لافتاً الى ان "الازمة التي كانت موجودة هي ناتجة عن معانات الشركات بفتح الاعتمادات لدى ​مصرف لبنان​، وكان المطلوب من الشركات تغطية 15% القيمة ب​الدولار​ الاميركي، ومن غير المقبول ان يكون هناك شح في هذه المادة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العبيدي: ازمة الغاز تمت معالجتها ووصلنا الى حل يرضي الجميع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.