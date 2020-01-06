مصادر متابعة للـ"LBCI": العقبات التي تواجه عملية التأليف تتمثل بوزارة الخارجية

أكدت مصادر متابعة لقناة"LBCI" ان "الجميع يجري حالياً عملية تقييم لخطاب امين عام حزب الله ​السيد حسن نصر الله​، و​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ يريد حكومة سريعة لمواجهة هذه المرحلة الصعبة، وعلى رئيس الحكومة المكلف حسان دياب ان يحدد موقفه من الاوضاع الحالية"، مشيرة الى ان "حزب الله منهمك باغتيال قائد لواء ​القدس​ سابقاً ​قاسم سليماني​".

وبما يخص العقبات التي تواجه عملية التأليف، فأوضحت المصادر، ان "العقبة الان هي ​وزارة الخارجية​ الذي يصر دياب على تسمية الوزير السابق ديميانوس قطار، بالوقت الذي يحاول رئيس ​التيار الوطني الحر​ الجمع بين الحراك ودياب"، نافيةً "كل المعلومات التي تتحدث عن اسماء كان قد تقدم بها "​الثنائي الشيعي​"، وان اسماء جديدة ل​وزارة الطاقة​ يجري التداول بها".