أكدت مصادر متابعة لقناة"LBCI" ان "الجميع يجري حالياً عملية تقييم لخطاب امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله، ورئيس الجمهورية ميشال عون يريد حكومة سريعة لمواجهة هذه المرحلة الصعبة، وعلى رئيس الحكومة المكلف حسان دياب ان يحدد موقفه من الاوضاع الحالية"، مشيرة الى ان "حزب الله منهمك باغتيال قائد لواء القدس سابقاً قاسم سليماني".
وبما يخص العقبات التي تواجه عملية التأليف، فأوضحت المصادر، ان "العقبة الان هي وزارة الخارجية الذي يصر دياب على تسمية الوزير السابق ديميانوس قطار، بالوقت الذي يحاول رئيس التيار الوطني الحر الجمع بين الحراك ودياب"، نافيةً "كل المعلومات التي تتحدث عن اسماء كان قد تقدم بها "الثنائي الشيعي"، وان اسماء جديدة لوزارة الطاقة يجري التداول بها".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر متابعة للـ"LBCI": العقبات التي تواجه عملية التأليف تتمثل بوزارة الخارجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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