انهار درج بناء مؤلف من طبقتين في ​صيدا القديمة​ مما ادى الى احتجاز عائلة مؤلفة من خمسة أفراد داخل منزلها. وناشد رب العائلة المعنيين انقاذ عائلته العالقة، لافتا إلى أن المبنى يعاني من تصدعات.

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كانت هذه تفاصيل خبر احتجاز عائلة داخل منزلها بعد انهيار درج احد الابنية في صيدا القديمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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