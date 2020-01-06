النشرة: بلدية صيدا سارعت لمتابعة موضوع انهيار درج مبنى في صيدا القديمة

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا انه على اثر تبلغ ​بلدية صيدا​ بانهيار درج مبنى في حي الشارع في ​صيدا القديمة​ ما ادى الى احتجاز عائلة مؤلفة من خمسة افراد تابع نائب رئيس ​البلدية​ ​ابراهيم البساط​ الموضوع وبتعليمات من رئيسها ​محمد السعودي​ توجه على الفور عضو المجلس البلدي المهندس ​محمد البابا​ و فرق الطوارىء التابعة للبلدية الى المكان للكشف على المبنى واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع ​تقرير​ بهذا الخصوص للقيام بما يلزم من اجل الحفاظ على ​السلامة العامة​.

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