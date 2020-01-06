تمنى النائب ​جهاد الصمد​، على مناصريه ومحبيه "ضبط النفس وعدم الإحتكاك أو التعرض لمجموعة من الأشخاص المدفوعين للتظاهر أمام منزلي في ​طرابلس​، منعا لحصول أي فتنة في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها البلد، بعدما توجهت هذه المجموعة بعبارات بشعة وغير لائقة لا تمثل روحية ​الحراك الشعبي​ ولا مطالبه".

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كانت هذه تفاصيل خبر الصمد لمناصريه: لعدم الاحتكاك مع المتظاهرين أمام منزلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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