افادت مصادر ​عسكري​ة وامنية لقناة LBCI، ان "الاجراءات الامنية والعسكرية بمحيط ​السفارة الاميركية​ في عوكر هي قائمة كالعادة"، معتبرة ان "السفارة قد تكون قد اتخذت اجراءات داخلية لها علاقة بتنقل افرادها وموظفيها"، نافيةً "​الاخبار​ المتداولة عن وصول قوات اميركية اضافية الى ​لبنان​"، معبرةً عن "ارتياحها الشديد خصوصاً بعد كلمة الامين العام ل​حزب الله​ ​السيد حسن نصر الله​ عن طبيعة الرد القادم، المتمثل بالوجود الاميركي العسكري في المنطقة والقواعد العسكرية الاميركية، ولبنان لا يمتلك اي وجود عسكري اميركي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر امنية للـ"LBCI": لا اجراءات امنية جديدة بمحيط السفارة الاميركية في عوكر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.